Рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть

Во вторник днем российский рубль вернулся к снижению против доллара и евро, особенно это заметно на фоне падения нефтяных котировок. Так, к 15:04 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 64,09 (+1,87%), а EUR/RUB — на уровне 70,729 (+1,86%).

По мнению экспертов, падение рубля к доллару и евро обусловлено коррекцией после резкого укрепления в понедельник, когда цены на нефть немного поднялись и в общем был позитив на фондовых рынках. Сегодня утром нефть вновь развернулась к снижению, и это способствовало ослаблению рубля.

"Мы сейчас фактически стали нефтетрейдерами, торгуем динамику нефти, за которой рубль повторяет все движения. Вчера вечером укрепление рубля могло быть чрезмерным, в том числе, из-за стоп-лоссов после падения доллара ниже 63,50, поэтому начали вторник гэпом вверх (по валюте), плюс, нефть сегодня в минусе", - говорит Игорь Акиньшин из Альфа-банка. Вчера рубль подорожал к доллару на 2%, повторяя движение нефтяных цен, которые тоже восстановились с полугодовых минимумов. Сейчас фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне $50,09 за баррель. Рынки во вторник колеблются в том числе и после девальвации китайского юаня почти на 2%. Китай таким образом пытается стимулировать рост экономики, который замедлился до минимальных за десятилетия темпов. И вслед за падением курса юаня почти до трехлетнего минимума утром посыпались и другие региональные валюты, и валюты товарно-сырьевого блока.

По последним данным центробанка РФ, которые сообщили вчера, с сентября и до конца года номинальный объем выплат по внешнему долгу банков и нефинансовых организаций вместе с процентами составляет $61 млрд, хотя фактический уровень чистых платежей по внешнему долгу регулятор оценил в $35 млрд. Однако, аналитики банка Уралсиб считают, что эти высказывания и расчеты центробанка - это просто словесные интервенции.