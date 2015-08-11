Фондовая Европа идет вниз: экспортерам невыгоден слабый юань

Европейские фондовые индексы падают во вторник: инвесторы отреагировали на сюрприз из Китая. Растет только афинский индекс: Греция достигла соглашения с международными кредиторами, и рынок акций начал оживляться. Athex Composite прибавил сегодня уже 1,46%.

Stoxx Europe 600 к 11.45 мск потерял 0,53%. Потери понесли все сектора, но главные неудачники дня — ресурсная отрасль и сектор потребительских товаров. DAX с начала торговой сессии снизился уже на 1,38%; FTSE 100 – на 0,64%; CAC 40 – на 1,08%.

По словам некоторых экспертов, неожиданная девальвация юаня может причинить неудобства странам, экспортирующим в Китай товары и ресурсы, а также их конкурентам в третьих странах. В частности, слабеющий юань может ударить по еврозоне.

К примеру, мы уже видим резкую слабость в одной из главных экспортных отраслей Германии — автомобильном производстве. DAX стремительно снижается под давлением BMW (-3,04%), Daimler (-2,53%) и Volkswagen (-2,44%).

Снижению британского FTSE активно способствует горнодобывающая отрасль и банковский сектор: BHP Billiton с начала торгов потерял уже 0,83%.