Китай удивил рынки: провел рекордную за 20 лет девальвацию юаня

Во вторник утром Народный банк Китая объявил о девальвации юаня из-за падения экспорта. Справочный курс, который устанавливается ежедневно, был снижен на рекордные 1,9%, что вызвало самый резкий обвал юаня с января 1994 года. По мнению аналитиков, Китай решился на такие изменения после того, как Международный валютный фонд на прошлой неделе заявил, что еще подумает насчет включения юаня в корзину резервных валют. Этот шаг поставил под сомнение здоровье второй по величине экономики в мире и ударил по валютам ее торговых партнеров и конкурентов.

Однако, центробанк Китая назвал сегодняшнее изменение ориентира «единоразовой коррекцией» и при этом пообещал в дальнейшем продолжить поддержку стабильного курса на «разумном» уровне.

Эксперты Bloomberg считают, что эта мера направлена на поддержку экспортеров. Недавние данные показали, что экспорт Китая в июле упал на 8,3% из-за низкого спроса со стороны крупнейших торговых партнеров страны — Евросоюза, США и Японии.

Решение Китая девальвировать юань — это хорошая новость для долларовых быков.

"Учитывая, что китайская экономика нуждается в каком-то предохранительном клапане, на будущее, центробанк, вероятно, будет использовать это в качестве оправдания, чтобы опустить юань еще ниже", - считает Нудгем Ричал, старший менеджер фонда в Сингапуре JO Hambro Capital Management.

Китайский юань упал на этой новости на 1,83% - к 8:46 мск пара USD/CNY торговалась на уровне 6,3235.

"Они говорят, что это разовый шаг, но я не думаю, что рынок на самом деле поверит им, - говорит Джон Горман, главный по торговле долларом и по процентной ставке в Asia and the Pacific at Nomura Holdings Inc. в Токио. - Это может быть начало более обширных изменений. Вот почему рынок реагирует так сильно".