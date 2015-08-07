Вероятность повышения ставки ФРС в этом году оценивается в 80%

Сегодняшние данные по рынку труда усилили ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре этого года. "Сегодняшние данные сохраняют высокую вероятность сентябрьского действия ФРС и продолжают оказывать поддержку доллару, - говорит валютный аналитик Credit Suisse в Нью-Йорке Мэтт Дерр. - Однако у нас все еще есть время до сентябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам и целый ряд других данных, которые предстоит переварить".

Еще в начале этой недели фьючерсы на процентную ставку Федрезерва оценивали шансы повышения ставки в сентябре в 38%, в середине недели — уже 48%, а к 16:20 мск пятницы в эту возможность верят уже 58% трейдеров. Шансы на повышение ставки до конца 2015 года выросли с 67,6% в понедельник до 80% в пятницу.

После выхода отчетов индекс доллара вырос на 0,4% - до отметки 98,27 к 16:48 мск. Курс доллара также растет к евро и иене: EUR/USD торгуется на уровне 1,0881, а USD/JPY — на уровне 124,8.

Рост зарплат в США ускорился до 2,1% в годовом выражении, количество рабочих мест в экономике страны в июле выросло на 215 тыс. (при прогнозе в 225 тыс.), а безработица осталась на минимальном уровне с апреля 2008 года в 5,3%, как и ожидали эксперты. ФРС внимательно следит за этими индикаторами и будет ориентироваться на них во время принятия решения о повышении ставки.