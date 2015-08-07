Рынок не ожидал таких плохих отчетов по занятости в США

Сегодня вышли отчеты от Бюро трудовой статистики США, согласно которым в стране число занятых в несельскохозяйственном секторе в июле изменилось на 215 тыс., тогда как эксперты ожидали роста на 223 тыс. Однако, показатель за прошлый месяц был пересмотрен — в июне число занятых в этом секторе выросло не на 223 тыс., а на 231 тыс. человек.

Доля экономически активного населения в США осталась на прежнем уровне — 62,6%. Число занятых в частном несельскохозяйственном секторе в июле также не оправдало ожиданий — вместо 215 тыс. рынок увидел рост только на 210 тыс. человек. Показатель июня пересмотрен с 223 тыс. до 227 тыс.

На фоне этих отчетов доллар резко укрепился в паре с евро. К 15:37 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0869, хотя перед публикацией отчетов она выросла до 1,0958. Чуть позже доллар отыгрывает позиции - к 15:44 мск он уже на отметке 1,0897 в паре с евро.



Уровень безработицы в стране остался на прежних 5,3%, как и прогнозировали аналитики. Средняя почасовая зарплата выросла на 0,2%, что тоже совпало с ожиданиями.