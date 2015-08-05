Американские индексы во вторник упали на 0,2-0,3%

По итогам торгов вчера американские фондовые рынки оказались в красной зоне. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,27%, Standard & Poor's 500 — на 0,22%, а Nasdaq Composite потерял 0,19%. На рынках возобновились обсуждения сроков изменения процентной ставки ФРС, а также оценки новостей о слияниях и сделках между компаниями. Кроме того, продолжается публикация квартальных отчетов крупных фирм. Примерно треть американских фирм еще готовится опубликовать итоги второго квартала, а 74% компаний, которые уже отчитались, превысили прогнозы по показателю прибыли.

Во вторник председатель Федерального резервного банка Атланты Дэннис Локхарт в интервью The Wall Street Journal заявил, что ФРС уже близка к повышению краткосрочных ставок, а экономика США к этому готова. Сентябрьское повышение будет "целесообразным", считает он.

По последним отчетам об американской экономике, объем заказов промышленных предприятий США в июне 2015 года вырос на 1,8% в месячном выражении — показатель совпал с прогнозами экономистов.



Акции Apple вчера подешевели на 3,8%, продолжая коррекцию (упали более чем на 10% с предыдущего пика) - капитализация Apple сокращается 10 последних сессий, что происходит всего во второй раз с 1997 года. "Есть некоторые опасения относительно Apple - это большая компания, акции которой значительно влияют на все индексы, - говорит Рэнди Уоррен из Warren Financial Service & Associates Inc. - Мы увидели, что множеству компаний этот сезон отчетности дался нелегко. На рынке очень много опасений, связанных с темпами роста мировой экономики".

Акции CVS Health упали на 2,5% из-за сокращения темпов роста выручки. Бумаги страховщика Allstate рухнули на 10%, потому что отчеты компании разочаровали инвесторов, а аналитики из банков Goldman Sachs и JPMorgan Chase ухудшили свои рекомендации относительно акций фирмы. Акции фармкомпании Baxalta подорожали на 12%, когда Shire Plc сделала предложение о покупке компании за $30 млрд. Акции оператора связи Sprint Corp. выросли на 4,5% после позитивных отчетов за прошлый квартал — оператор смог увеличить количество абонентов в прошлом квартале впервые за 4 года.