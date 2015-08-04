Китай ужесточил правила на фондовом рынке

Власти Китая решили ужесточить правила продаж без покрытия на фондовых биржах, чтобы стабилизовать фондовый рынок страны. По новым правилам, инвестор больше не сможет в течение одного торгового дня занять акции и открыть короткую позицию, сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на совместное заявление Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж. Инвесторы вынуждены будут ждать следующего торгового дня, чтобы оплатить акции, которые они заняли.

Продажа без покрытия — это продажа инвестором ценных бумаг, которых у него нет в наличии, чтобы попытаться снизить их цену. Получается, что инвестор «занимает» эти акции у брокера на время, продает их и затем покупает вновь на рынке, чтобы отдать долг. По словам представителя Шанхайской фондовой биржи, правило Т+1 введено для того, чтобы избежать волатильности рынка, которую вызывают спекулятивные продажи в течение торгового дня.

Новые правила вместе с заморозкой некоторых торговых счетов и контролем за программной торговлей стали очередным вмешательством властей в рынок для его стабилизации.