Свободное падение российского рубля: евро за 69,5, доллар за 63,5

Во вторник утром рубль продолжает стремительно слабеть после неуверенного поведения в понедельник. Против валюты играют дешевеющая нефть, окрепший доллар и сомнительные действия центробанка. Сегодня к 8:22 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 63,5, а EUR/RUB — на уровне 69,505. Еще только вчера после открытия торгов доллар моментально превысил отметку 62 руб. - впервые с 16 марта, а евро днем дошел до максимума с начала марта — до отметки 68,5 руб.

Против рубля сегодня продолжают работать ряд факторов в дополнение к китайскому охлаждению и ожидаемому снижению ставки ФРС. Кроме того, российский валютный рынок продолжают отыгрывать пятничное снижение ставки до 11% - аналитики считают это действие регулятора слишком неуверенным. И, наконец, оптимизма не добавляют ни очередной пик выплат по долгу корпоративного сектора в августе, ни конвертация дивидендов. Торги на Московской бирже начнутся в 10:00 мск.

