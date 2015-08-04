Свободное падение российского рубля: евро за 69,5, доллар за 63,5

Во вторник утром рубль продолжает стремительно слабеть после неуверенного поведения в понедельник. Против валюты играют дешевеющая нефть, окрепший доллар и сомнительные действия центробанка. Сегодня к 8:22 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 63,5, а EUR/RUB — на уровне 69,505. Еще только вчера после открытия торгов доллар моментально превысил отметку 62 руб. - впервые с 16 марта, а евро днем дошел до максимума с начала марта — до отметки 68,5 руб.
Против рубля сегодня
продолжают работать ряд факторов в
дополнение к китайскому охлаждению и
ожидаемому снижению ставки ФРС. Кроме
того, российский валютный рынок продолжают
отыгрывать пятничное снижение ставки
до 11% - аналитики считают это действие
регулятора слишком неуверенным. И,
наконец, оптимизма не добавляют ни
очередной пик выплат по долгу корпоративного
сектора в августе, ни конвертация
дивидендов. Торги на Московской бирже начнутся в 10:00 мск.