Европейские рынки в целом позитивны благодаря статистике еврозоны

Ведущие фондовые индексы Европы в понедельник демонстрируют преимущественно положительную динамику — инвесторы реагируют на хорошую статистику из еврозоны. Так, к 12:09 мск французский индекс CAC 40 вырос на 0,31%, немецкий DAX - на 0,54%, а вот британский индекс FTSE 100 упал на 0,03%. Греческий фондовый индекс ASE падает на 19,5%.

Сегодня Markit Economics сообщил, что индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства стран еврозоны в июле оказался на отметке в 52,4 пункта, что превысило прогнозы аналитиков (они ожидали сохранения показателя на уровне 52,2 пункта). Индекс PMI в области промышленного производства Франции составил 49,6 пункта против 50,7 пункта месяцем ранее, PMI Германии за июль составил 51,8 пункта против 51,9 пункта в июне.

Европейские рынки поддерживают новости от британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings, которая сообщила сегодня о договоренности с финансовой компанией Banco Bradesco по продаже бизнеса в Бразилии за $5,2 млрд. Акции HSBC выросли на 1,14%.

Небольшое влияние на торги в Европе также оказывает открытие греческих фондовых площадок, которые упали утром на 22,9%, затем индекс замедлил падение.