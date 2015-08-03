Курс доллара превысил 62,7 руб. в понедельник утром

После открытия торгов в понедельник курс доллара и курс евро на Московской бирже демонстрируют сильный рост. Доллар превысил отметку в 62,75 руб. впервые с марта, а евро достиг максимума 68,99 руб. К 11:09 мск пара USD/RUB торговалась на отметке 62,536, а EUR/RUB — на отметке 68,587.

На рубль отчасти давит недавнее изменение базовой ставки центробанка РФ, а также падение цен на нефть (нефтяные котировки снижаются в ожидании скорого появления лишней нефти из Ирана, когда там снимут санкции). Плюс к этому общее настроение на мировых рынках портится из-за новых сигналов ослабления китайской экономики.