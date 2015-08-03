Греческие переговоры продолжаются — сегодня обсудят борьбу с коррупцией и налоги

Как сообщает источник в Министерстве финансов Греции, переговоры между Грецией и кредиторами на уровне экспертов продолжатся в понедельник и вторник. Прежде говорили, что технические обсуждения должны были завершиться в пятницу.

«В понедельник технические группы обсудят вопросы борьбы с коррупцией и проблемы налогового администрирования и налоговой политики. Во вторник планируется обсудить работу фонда приватизации госимущества HRADF, а также необслуживаемые кредиты», — сообщил представитель ведомства.

Субботняя встреча миссии кредиторов с представителями приватизационного фонда не состоялась. По информации Банка Греции, в стране накопилось необслуживаемых кредитов на 100 млрд евро. В настоящее время кредиторы и власти Греции обсуждают детали будущей программы финпомощи от Европейского механизма стабильности, в частности ищут приемлемые условия в реформах и бюджетной экономии, которые страна должна будет выполнять, чтобы получить эту финансовую поддержку.