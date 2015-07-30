Доллар укрепился после объявления итогов заседания ФРС

Вчера вечером завершилось двухдневное заседание ФРС США, на котором регулятор принял решение оставить базовую ставку без изменений - на рекордно низком уровне 0-0,25% годовых. В пост-релизе, вопреки ожиданиям рынка, не было каких-то намеков на сроки возможного повышения ставки. Сегодня во время азиатской сессии доллар демонстрирует положительную динамику по отношению к основным мировым валютам.

Так, к 8:33 мск индекс доллара вырос на 0,10% — до отметки 97,32 пункта. Пара EUR/USD снижалась сразу после заседания и к этому времени торговалась на уровне 1,0978 (-0,05%), пара USD/JPY выросла до 124,07 (+0,11%).

В своем заявлении ФРС отметила стабильное ускорение темпов экономического роста в США за последние месяцы, улучшение ситуации на рынке труда и в жилищном секторе, регулятор также выразил надежду, что инфляция в среднесрочной перспективе будет постепенно приближаться к целевым 2%.

"Заявление ФРС оказалось похожим на предыдущее, было лишь незначительное изменение предыдущих формулировок. Это увеличит важность двух следующих отчетов о занятости, при этом сильные результаты поддержат наше мнение о повышении ставки в сентябре", — считает рыночный стратег Bank of New Zealand Райко Шариф.