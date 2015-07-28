Profitable Week от ForexCup: в конкурс добавлены индексы

Мы обновили условия самого популярного конкурса на платформе ForexCup. Теперь участники «Profitable Week» смогут торговать не только Форекс, но и нефтью, природным газом и CFD.
Что изменилось?
Мы расширили список торговых инструментов конкурса на 13 индексов. Таким образом мы надеемся создать баланс старых и новых инструментов. Так, участники конкурса смогут попробовать торговать CFD, нефтью и природным газом без финансовых рисков. Если с индексами работать не понравится, всегда можно вернуться к старым добрым Форекс-парам.
Классические условия Profitable Week
Участие в «Profitable week» бесплатное. Конкурсанты торгуют на Демо-счетах, пытаясь максимально увеличить стартовый капитал.
Лидеры соревнования получают призы и бонусы. Все участники, увеличившие стартовый депозит на 70%+ получат бонус за успешную торговлю. Фонд на призы и бонусы составляет 1500 USD.
Победители конкурса получат:
- 1 место – 200 USD + бонус;
- 2 место – 60 USD + бонус;
- 3 место – 40 USD + бонус;
- 4 место – 24 USD + бонус;
- 5 место – 20 USD + бонус;
- 6 место – 16 USD + бонус;
- 7 место – 12USD + бонус;
- 8 место – 12 USD + бонус;
- 9 место – 8 USD + бонус;
- 10 место – 8 USD + бонус.
Ключевые даты:
- 24 июля – открытие регистрации;
- 8 августа – окончание регистрации;
- 5 августа – старт конкурса;
- 12 августа – окончание соревнования;
- 13 августа – подведение итогов.
Бонусы:
- По итогам конкурса всем участникам, увеличившим стартовый депозит на 70% или более, будет начислен 1% от полученной ими прибыли.
- Бонусный фонд соревнования составляет 1100$. Максимальная сумма бонуса для 1 участника – 250$.
Подробнее об условиях конкурса.