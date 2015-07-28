Profitable Week от ForexCup: в конкурс добавлены индексы
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Profitable Week от ForexCup: в конкурс добавлены индексы

28 июля 2015, 14:51
FXOpen
FXOpen
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Мы обновили условия самого популярного конкурса на платформе ForexCup. Теперь участники «Profitable Week» смогут торговать не только Форекс, но и нефтью, природным газом и CFD.


Что изменилось?

Мы расширили список торговых инструментов конкурса на 13 индексов. Таким образом мы надеемся создать баланс старых и новых инструментов. Так, участники конкурса смогут попробовать торговать CFD, нефтью и природным газом без финансовых рисков. Если с индексами работать не понравится, всегда можно вернуться к старым добрым Форекс-парам.

Классические условия Profitable Week

Участие в «Profitable week» бесплатное. Конкурсанты торгуют на Демо-счетах, пытаясь максимально увеличить стартовый капитал.

Лидеры соревнования получают призы и бонусы. Все участники, увеличившие стартовый депозит на 70%+ получат бонус за успешную торговлю. Фонд на призы и бонусы составляет 1500 USD.

Победители конкурса получат:

  • 1 место – 200 USD + бонус;
  • 2 место – 60 USD + бонус;
  • 3 место – 40 USD + бонус;
  • 4 место – 24 USD + бонус;
  • 5 место – 20 USD + бонус;
  • 6 место – 16 USD + бонус;
  • 7 место – 12USD + бонус;
  • 8 место – 12 USD + бонус;
  • 9 место – 8 USD + бонус;
  • 10 место – 8 USD + бонус.

Ключевые даты: 

  • 24 июля – открытие регистрации;
  • 8 августа – окончание регистрации;
  • 5 августа – старт конкурса;
  • 12 августа – окончание соревнования;
  • 13 августа – подведение итогов.

Бонусы:

  • По итогам конкурса всем участникам, увеличившим стартовый депозит на 70% или более, будет начислен 1% от полученной ими прибыли.
  • Бонусный фонд соревнования составляет 1100$. Максимальная сумма бонуса для 1 участника – 250$.

Подробнее об условиях конкурса. 


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