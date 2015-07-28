EUR/USD: Доллар растет в парах с евро и иеной перед заседанием ФРС

Во вторник, 28 июля, после окончания азиатских торгов американский доллар продолжает расти в парах с евро и японской иеной, но немного сдает позиции в парах с долларами Австралии и Новой Зеландии. Инвесторы ждут сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы и последующих заявлений регулятора, в которых могут быть намеки на сроки повышения ставок.

Индекс доллара вырос на 0,2% к 10:58 мск — до отметки 96,82. К этому времени пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1060 (-0,25%) - по сравнению с уровнем закрытия $1,1088. Иена дешевеет к доллару — пара USD/JPY торгуется на уровне 123,65 (+0,33%).

В этом году долларовые "быки" каждый раз перед очередным заседанием ФРС берут «паузу», и июльская встреча - не исключение, говорят аналитики.

«Рынки сырья слабы, на китайском рынке акций усиливается волатильность. Трейдеры реагируют на возможность того, что Федрезерв признает международные факторы риском для прогноза американской экономики», - считает глава международного отдела аналитики валютных и сырьевых рынков Westpac Banking Corp. Роберт Ренни.