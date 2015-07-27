Падение рубля продолжается: EUR/RUB выше отметки 66,2, USD/RUB — выше 59,7

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На торгах в
понедельник днем российский рубль
продолжает терять свои позиции, падая
в паре с евро на 2,9%, а в паре с долларом
- более чем на 1,6%. Курс евро преодолел
рубеж в 66 руб., курс доллара почти дошел
до 60 руб.
К 13:40 мск пара EUR/RUB
торговалась на уровне
66,208, а пара USD/RUB —
на отметке 59,751. Примерно в час дня сегодня
евро взлетел до 66,27 руб., а доллар в этот
момент стоил 59,84 руб. на торгах Московской биржи.
На прошлой неделе курс доллара уже вырос на 2,9 руб. (+5,1%), курс евро - на 4 руб. (+6,4%). Падение российской валюты происходит на фоне снижения цен на нефть и из-за негативного настроя на фондовом рынке.