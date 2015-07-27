Падение рубля продолжается: EUR/RUB выше отметки 66,2, USD/RUB — выше 59,7

На торгах в понедельник днем российский рубль продолжает терять свои позиции, падая в паре с евро на 2,9%, а в паре с долларом - более чем на 1,6%. Курс евро преодолел рубеж в 66 руб., курс доллара почти дошел до 60 руб.



К 13:40 мск пара EUR/RUB торговалась на уровне 66,208, а пара USD/RUB — на отметке 59,751. Примерно в час дня сегодня евро взлетел до 66,27 руб., а доллар в этот момент стоил 59,84 руб. на торгах Московской биржи.



На прошлой неделе курс доллара уже вырос на 2,9 руб. (+5,1%), курс евро - на 4 руб. (+6,4%). Падение российской валюты происходит на фоне снижения цен на нефть и из-за негативного настроя на фондовом рынке.