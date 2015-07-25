Долларовые быки делают ставки на усиление экономики США

На минувшей неделе снизились многие валюты, и доллар не стал исключением: индекс доллара по итогам волатильной недели упал на 0,65%. Впрочем, по отношению к своим коллегам, он выглядит все же сильнее. Долларовые «быки» пытаются подвести под это теоретическую основу: они ищут признаки, которые сказали бы о том, что сила доллара базируется на фундаментальных факторах, а не на ослаблении конкурентов.



В то время, как сырьевые валюты (бразильский реал, австралийский и канадский доллары и другие) по итогам недели снизились, а свежие признаки замедления в Китае вызывают сомнения по поводу глобального роста, курс доллара замедлил свое ралли. Инвесторы осторожничают и ждут наступления ясности в перспективах США. С июня 2014 года по март 2015 индекс доллара вырос на 20%: инвесторы ставят на рост процентной ставки ФРС на фоне общего смягчения монетарных политик в Европе, Японии и Китае. В последнее время темп роста замедлился из-за сдержанного роста инфляции и риторики руководителей ФРС о максимальной осторожности и постепенности повышения ставок.

28 — 29 июля Комитет по открытым рынкам ФРС соберется, чтобы в очередной раз обсудить монетарную политику. Днем позже будет прочитан доклад, от которого все ждут новостей о росте американской экономики по сравнению с разочаровавшим всех первым кварталом. Согласно прогнозам, ВВП вырастет на 2,5% в годовом выражении. Вероятность повышения процентной ставки ФРС в сентябре оценивается выше 50%.

Хедж-фонды и финансовые менеджеры увеличили чистые ставки на укрепление доллара против восьми основных валют до максимума с марта.