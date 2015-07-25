Европейские индексы завершили неделю в минусе

Биржевые индикаторы Старого Света в пятницу закончили сессию в красной зоне, и неделю тоже закончили снижением. Всю неделю на рынки оказывали поочередное влияние смешанная отчетность и сильное снижение котировок сырьевых товаров. Утренняя торговля в пятницу была позитивной благодаря выходу нескольких квартальных отчетов, однако в конце концов пессимизм инвесторов возобладал.

Немецкий DAX снизился в пятницу на 1,43%, за неделю потерял 2,79%. Французский САС 40 в пятницу ослаб на 0,58%, неделю окончил в минусе на 1,31%. Британский FTSE 100 сессию завершил, уйдя в красную зону на 1,13%, за неделю просел на 2,88%.

Невесело шли дела и на периферических рынках. Испанский IBEX 35 в пятницу снизился на 1,16%, за неделю — на 1,49%; итальянский FTSE MIB за день сбросил 0,53, за неделю похудел на 1,08%.

В фокусе были горнодобывающие компании — именно поэтому так сильно потерял за неделю британский индекс, тяжеловесы которого относятся к ресурсному сектору. Производитель платины Lonmin рухнул в пятницу на рекордные 17% после того, как объявил о закрытии нескольких шахтных стволов и о реструктуризации компании, которая будет включать сокращение 6000 рабочих мест. Необходимость урезания расходов компания объяснила обвалом цены на платину в связи с перенасыщением рынка.

Акции Anglo American упали на 3,5% после того, как горнодобывающая компания сообщила о сокращении прибыли на 36% за первое полугодие. И здесь тоже собираются уволить порядка 6000 сотрудников.

Впрочем, не все компании показывали тотальный пессимизм. Так, одна из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний, Vodafone, объявила о росте продаж во втором квартале. Ее акции по итогам дня выросли на 2,8%.



