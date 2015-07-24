EUR/RUB: Курс евро впервые за четыре месяца добрался до 64 руб.

Сегодня на торгах доллар и евро заметно выросли против российского рубля. Так, на "Московской бирже" днем в пятницу обе валюты обновили свои максимумы почти за четыре месяца. Рубль продолжает слабеть на фоне падающих цен на нефть.

Во время сегодняшних торгов пара USD/RUB поднималась до отметки 58,47, обновив максимум с 1 апреля. А пара EUR/RUB в 15:24 мск дошла до уровня 64,001 руб., это максимум с третьей декады марта.

Падение рубля к доллару и евро аналитики связывают со снижением цен на нефть. Кроме того, рубль слабеет из-за нетипично низких для налогового периода ставок по инструментам пополнения рублевой ликвидности, говорят эксперты. Нефть близка к "медвежьему" рынку - падение с последнего максимума составляет более 20%. Цена на нефть Brent сегодня вновь опускалась ниже отметки в $55 за баррель.



К 16:03 мск пара USD/RUB торговалась на отметке 58,44, а EUR/RUB - на уровне 63,95.

