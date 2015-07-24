USD/RUB: Курс доллара в пятницу превысил отметку 58 руб.

Российский рубль в пятницу днем падает по отношению к доллару и евро. В большей степени падению способствует негативная динамика цен на нефть. К 11:44 мск пара USD/RUB поднялась до отметки 58,150, а EUR/RUB — до уровня 63,565. В это же время нефть марки Brent торговалась около отметки $55,24 за баррель, WTI – около $48,73. На нефть все еще давит избыток предложения сырья на рынке и новости об иранском соглашении.

Вчера в США вышли позитивные данные, которые усилили ожидания повышения ставок ФРС в сентябре этого года, и это способствовало укреплению доллара. Крепкий американский доллар, в свою очередь, негативно влияет на сырьевые товары.

На этой неделе наибольшее влияние на поведение валют оказывают ожидания повышения ставок в США и слабый предварительный PMI Китая для производственной сферы. Все это снижает уверенность в восстановлении мировой экономики и потому падает спрос на рисковые активы, включая рубль. Сегодня рынок следит за новостями о переговорах по программе финансовой помощи Греции.