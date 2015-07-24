Европейские акции в конце дня вновь торговались в минусе

Вчера фондовые рынки Западной Европы закрылись в красной зоне, индексы упали из-за снижения акций компаний энергетического сектора. Позитивный эффект от роста акций Credit Suisse и Unilever быстро погасила реакция инвесторов на отчеты других компаний. Хуже всего вчера чувствовали себя акции энергетических компаний, а сырьевой индекс Bloomberg обновил минимум с 2002 года.

По итогам сессии сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 0,5%. Британский FTSE 100 вчера потерял 0,18%, германский DAX — 0,07%, а вот французский CAC 40 вырос на 0,08%.

Акции компании Royal Dutch Shell подешевели на 1,5%, BP Plc - на 1,4%, Tullow Oil - на 3,7%. Ценные бумаги Aberdeen Asset Management упали на 7,6%, когда стало известно о сильном оттоке средств клиентов. Акции банка Credit Suisse AG вчера подскочили на 6,2%, потому что банк показал прибыль во втором квартале, а финансовые результаты превзошли ожидания рынка. Акции компании Unilever выросли на 1,6% благодаря улучшению прогнозов по выручке.