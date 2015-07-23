Доллар отреагировал на оптимистичные данные по рынку труда США

Сегодня евро впервые за эту неделю пересекал отметку 1,10 $. Однако сейчас доллар резко идет вверх, после того, как вышла американская статистика по первичным заявкам на пособие по безработице. Данные о рынке труда США оказались лучше, чем ожидали: 255 тысяч против 280 тысяч прогнозных.

На момент 16.15 мск EURUSD торгуется на отметке 1,0959. EURGBP прибавила 0,75% с начала дня и находится на уровне 0,7051. К иене евро вырос на 0,42% до отметки 136,02.

Рост евро может объясняться техническими причинами, поскольку на фундаментальном фронте всё пока без изменений. В целом аналитики ждут, что единая валюта продолжит плавно снижаться.

Доллар с момента получения данных о заявках на пособие резко вырос. Буквально в течение последнего часа он быстро отыграл потери сегодняшнего дня. USDJPY подскочила до 124,15; GBPUSD и без того не показывала сегодня впечатляющих результатов после публикации разочаровывающей статистики по розничным продажам Британии, а на оптимистичных американских данных ушла вниз до отметки 1,5544 (к 16.27 мск).

Усиление доллара неудивительно. Представители ФРС неоднократно высказывались о том, что рост процентной ставки ФРС напрямую зависит от восстановления сильного рынка труда. Поэтому любой оптимистичный релиз на эту тему вызывает хотя бы краткосрочное, но повышение котировок американца.