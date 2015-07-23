Фондовая Азия торговалась сегодня смешанно

Сегодня китайские акции продолжили начатый рост, другие площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно.

Shanghai Composite устойчиво рос в течение дня, и закончил четверг в плюсе на 2,4%. Аналитики считают, что рынок постепенно восстанавливается, а пузырь почти сдулся. Деловые настроения в Китае продолжают подогреваться в основном дальнейшими мерами поддержки фондового рынка со стороны правительства. В какой-то мере помогает и тот факт, что торговля 18% акций по-прежнему приостановлена. Выросли акции банков и брокерских компаний: China Comstruction Bank прибавил 1,1%; Agricultural Bank of China вырос на 0,5%; Bank of Communication окреп на 1,4%.

Hang Seng прибавил 0,7%, оправившись от вчерашнего падения, во многом благодаря игорному бизнесу. Акции Sands China подскочили на 7%, отреагировав на позитивную отчетность своего американского коллеги Las Vegas Sands. Другие коллеги по цеху тоже пребывали в приподнятом настроении: Galaxy Entertaiment выросла на 5%, SJM Holdings — на 3,3%.

Kospi завершил день чисто символическим ростом на 0,02%. Корейская вона находится на двухлетнем минимуме против доллара. Экономика Южной Кореи выросла за II квартал на 2,2% — это чуть ниже 2,3% спрогнозированного и ниже 2,5% предыдущего квартала. Корейскую экономику подкосила вспышка смертельно опасной болезни MERS. Однако фондовые рынки не показывают никакой паники, и индексу удалось удержаться в положительной области. Позитивным образом сказались на Kospi корпоративные новости: Hyundai Motor выросла на 5,3% после сообщения о скорой выплате промежуточных дивидендах в размере 1000 вон на акцию.

S&P/ASX 200 скользнул вниз на 0,4%. Австралийский индекс несет потери вслед за горнодобывающим и банковским подсекторами. Твердый понижательный тренд демонстрируют BHP Billiton (-3%) и Rio Tinto (-1,9). Fortescue Metals потерял 6% после того, как заявил о потенциальном сокращении своих расходов и об изменениях в графике добычи руды.