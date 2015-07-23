Нефть опять упала. WTI остается ниже $50

Нефть продолжает падать. WTI просела до более чем трехмесячного уровня: к 10.49 мск баррель с поставкой в сентябре стоит 49,42 доллара. Сентябрьский фьючерс на Brent стоит $56,23. На котировки «черного золота» надавил рост запасов нефти: Управление Энергетической информации (EIA) США вчера отчиталось о том, что запасы сырья в США выросли на 2,5 млн баррелей. Прогнозировалось при этом снижение на 2,3 млн баррелей.

Аналитики говорят, что спрос в США достаточный, однако его перевешивает избыток предложения.

В течение последнего месяца Brent потеряла уже около 12% на фоне опасений о снижении спроса и возможности быстрого роста иранского экспорта.

Тем не менее, представители стран ОПЕК дают понять, что картель не отклонится от своей политики поддержания высоких норм добычи, чтобы защитить свою долю рынка.

Доллар снизился, но по-прежнему находится вблизи трехмесячного максимума. Это оказывает дополнительное давление на нефть.



Все складывающиеся обстоятельства говорят, что в краткосрочной перспективе ожидать резкого изменения картины пока не приходится. Цены, судя по всему, находятся в их естественном для сегодняшнего дня диапазоне.