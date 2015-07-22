"Минутки" Банка Англии: все больше руководителей склоняются к росту ставки

Сегодня вышел протокол июльского заседания британского регулятора. Банк Англии принял решение оставить базовую процентную ставку на уровне 0,5%. Из протокола понятно, что все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за то, чтобы сохранить на прежнем уровне программу скупки активов — на уровне 375 млрд фунтов стерлингов.

Растущее инфляционное давление беспокоит представителей Комитета. Некоторые из них сказали, что целевой показатель инфляции в 2% может быть существенно превышен, если будет сохраняться такая же низкая ставка. Теперь, когда снижена опасность греческого кризиса, Банк Англии может более пристально присмотреться к небольшому росту ставки. На предыдущем заседании на это намекали двое членов Комитета, на июльском — уже гораздо больше.

Публикация протокола подтолкнула вверх фунт: GBPUSD к 15.03 выросла до 1,5629 (на 0,48%), EURGBP упала до 0,6982 (на 0,66%), GBPJPY выросла на 0,39% до 193,47.