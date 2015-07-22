Азиатские рынки покраснели на американской отчетности и слабых товарных ценах

Азиатские фондовые рынки, кроме китайского, пострадали в среду от слабой отчетности на Уолл-стрит. Индексы ощутили также и влияние снижения котировок сырьевых товаров.

Shanghai Composite единственный из основных индикаторов АТР, кто смог удержаться в положительной зоне, и то лишь на 0,2%. Эксперты делают основной упор в стабилизации шанхайского индекса на инвесторах. Если трейдеры будут уверены, что китайское правительство продолжит поддерживать биржу, то постепенно маржинальная задолженость снизится, и в конечном итоге всё стабилизируется на текущих уровнях. Тенденция к росту, заданная во время предыдущих сессий, скорее всего, продолжится.

Hang Seng снизился на 1,1%, отреагировав на глобальную тревогу по поводу выхода в США корпоративной отчетности, которая разочаровала инвесторов.

Nikkei потерял 1,2%. Токийский индекс отреагировал на падение акций Apple: дело в том, что в Японии есть крупные компании, напрямую связанные с «яблочной» индустрией. К примеру, Murata Manufacturing снизились на 4,6%, Foster Electric Co упала на 5,6%; TDK Corp — на 2,3%. Давили на состояние биржи и неудачи банковского сектора: Sumimoto Mitsui Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group просели на 1,9% и 2,4% соответственно. В центре внимания по-прежнему остается Toshiba после скандала, связанного с завышенной на 1,2 млрд долларов бухгалтерской отчетности компании. Генеральный директор и два его ближайших заместителя подали в отставку. Акции компании снизились сегодня на 1,7%.

S&P/ASX 200 понизился на 1,6%. Австралийский индекс ощутил на себе давление распродаж в банковском и ресурсном секторах. BHP Billiton подешевел на 2% после своей отчетности. Горнопромышленная компания понизила собственный прогноз на 2015 год. В финансовом секторе четыре основных кредитора потеряли более чем по 1% каждый. Реакцию на рынках вызвали и снижение цен на потребительские товары (0,7% в годовом выражении), и выступление главы Резервного Банка Австралии, Гленна Стивенса. Руководитель регулятора сказал, что дальнейшее сокращение процентной ставки остается возможным.