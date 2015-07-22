Индия не спасет золото после того, как Китай его обвалил

Неизвестно, что виновато — засуха или отсутствие свадеб, но индийцы, для которых золото всегда было ясным инвестиционным выбором, почему-то не спешат покупать слитки после резкой распродажи на этой неделе. Индия и Китай — главные мировые покупатели золота. Многие трейдеры надеялись на то, что спрос в Индии хотя бы частично компенсирует результаты массовой распродажи, которая случилась в понедельник на Шанхайской бирже.

Эти ожидания были основаны на поведении индийцев в апреле 2013 года, когда золото обвалилось за два дня на 13%, и в течение недели после этого ювелирные салоны испытывали массовое нашествие жителей страны, желавших купить изделия из драгоценного металла.

Видимо, в этот раз что-то пошло не так. Золотой аппетит Индии, на которую приходится 20% всего мирового спроса, остается вялым. Аналитики оценивают это как очень тревожный медвежий признак: «Кто еще будет покупать золото, как не азиаты?»

В понедельник цены на спотовое золото упали до $ 1 088, 05 за унцию. Это минимум с марта 2010 года. Индийские ювелиры предлагали своим клиентам золотые безделушки с 50%-ной скидкой. Однако ажиотажных закупок не произошло. Ювелиры списывают эту неудачу на то, что сейчас не праздничный и не свадебный сезон. В этом году индийский календарь содержит меньше благоприятных дат для свадеб.

Некоторые аналитики говорят, что индийские потребители ждут дальнейшего удешевления золота, поэтому пока придерживают свои деньги. К этим же причинам стоит добавить слабость муссонных дождей в этом году: фермеры из сельской местности (2/3 внутреннего спроса на золото, на минуточку) теряют урожай, а следовательно, не имеют наличных денег на покупку золота.

По оценкам Morgan Stanley, индийские домохозяйства владеют (прямо или косвенно) золотом примерно на 1 триллион долларов. Столько же у них скоплено в банковских срочных депозитах, и всего 400 млрд долларов — в акциях. Хотя биржевые брокеры сейчас вовсю уговаривают инвесторов купить акции и не надеяться на золото, которое потеряло 42% цены за последние 4 года.