Цены на нефть снижаются на росте американских запасов

Котировки нефти опять снижаются. К 11.23 мск Brent с поставкой в сентябре стоит $56,48 за баррель, WTI подешевела до $50,16. Причиной падения стали данные из США от API: запасы нефти в стране выросли за прошедшую неделю на 2,3 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на ту же величину. Глубоко опуститься черному золоту не дал доллар, который показал сильное снижение в течение последних суток.

Аналитики прогнозируют, что теперь любые признаки наращивания запасов нефти, скорее всего, ослабят цены дальше. Сегодня должны выйти отчеты Управления энергетической информации, которые рассматриваются экспертами более внимательно.

Давит на нефть и ядерное соглашение между Ираном и мировыми державами, и ожидание повышения процентной ставки ФРС США.