Ралли доллара остановилось

Во вторник вечером доллар резко снизил котировки, закончив свое впечатляющее ралли. Сегодня он относительно стабилен, но продолжает медленно снижаться. К 11.09 EURUSD выросла до 1,0938, USDJPY снизилась до 123,76, GBPUSD окрепла до 1,5613. Зато американец продолжил расти к своим сырьевым собратьям — канадцу, новозеландцу и австралийцу.

Снижение к корзине основных валют вчера составило около 1%. Сейчас индекс доллара находится на отметке 97,40.

Аналитики объясняют вчерашний откат доллара его же собственным успехом: похоже, инвесторы поспешили зафиксировать свою прибыль после быстрого роста предыдущих сессий. Фундаментальные факторы по-прежнему говорят в пользу американца: крупнейшие инвестбанки мира смотрят на вещи очень оптимистично. Всё больше признаков указывают на то, что в скором времени ФРС все-таки решится на повышение процентной ставки.

Рост иены к доллару отчасти обусловлен вчерашними комментариями главы Банка Японии, Харухико Куроды. Он заявил, что ждет значительного ускорения инфляции в ближайшие месяцы и отмел идею дальнейшего количественного смягчения. Это укрепило иену.