Слабые отчеты уронили фондовый рынок Европы

Во вторник фондовые площадки Западной Европы закрылись в красной зоне — впервые за последние десять торговых дней. Индексы региона упали из-за слабых корпоративных отчетов за второй квартал. "Пока в центре внимания остается сезон отчетности, и наблюдается консолидация после ралли на новостях из Греции, - говорит глава швейцарского Neue Aargauer Bank Константин Гиантироглоу. - Некоторые инвесторы заняли осторожную позицию, увидев, как резко подскочили котировки".

По итогам торгов вчера сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,02%. Ему не хватило всего 2% роста, чтобы дойти до своего исторического максимума. Британский FTSE 100 во вторник потерял 0,29%, французский CAC 40 - 0,7%, германский DAX - 1,12%.

Самые большие потери были у компаний из сферы здравоохранения. Акции крупнейшей фармкомпании Novartis AG подешевели на 2,1% из-за падения выручки в прошлом квартале на 7%. Ценные бумаги швейцарского фармконцерна Actelion Ltd. снизились на 2,1%, потому что прибыль в первом полугодии оказалась хуже прогнозов.

Акции германского интернет-ритейлера одежды Zalando SE подешевели на 5,2%, когда компания предупредила о падении прибыли во втором квартале. Акции шведского оператора связи Tele2 AB упали на 6,8% опять же на плохих отчетах.