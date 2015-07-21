Индекс доллара на трехмесячном максимуме, евро снижается

Доллар США отреагировал на «ястребиные» комментарии членов FOMC: индекс доллара к корзине из шести основных валют находится на самой высокой точке с 20 апреля и составляет 98,17 пунктов. Вчера в своем интервью руководитель ФРБ Сент-Льюиса, Джеймс Буллард, заявил, что регулятор, скорее всего, повысит ставки в сентябре, поскольку к тому времени инфляция должна подрасти, а уровень безработицы готов опуститься ниже 5%.

Поэтому доллар вырос по отношению, к примеру, к иене: USDJPY находится на уровне 124,38, это максимум за последние 6 недель.

По мнению аналитиков, доллар/иена подбирается к отметке 125 иен и переходит на политическую территорию. Дело в том, что 28 — 31 июля на гавайском острове Мауи пройдет заключительный раунд переговоров по созданию Транс-Тихоокеанского Партнерства, которое объединит 12 экономик мира (включая США, Австралию, Новую Зеландию, Малайзию, Перу, Чили, Бруней, Сингапур, Вьетнам, Мексику, Канаду и, вероятно, Японию). Если проект будет принят, то он объединит в беспошлинной торговле порядка 40% мировой экономики. За лидерство здесь привычно будут бороться США и Япония — каждая со своей стороны океана.

Евро снизился во время американской сессии, и с тех пор колеблется в волатильных торгах в довольно узком диапазоне. Ночью единая валюта доходила до трехмесячного минимума против доллара в 1,0808. Фокус инвесторов смещается с греческого вопроса и китайского фондового обвала на расходящиеся монетарные политики ФРС и ЕЦБ. Поэтому евро теряет привлекательность по сравнению с долларом, который вот-вот подорожает.



