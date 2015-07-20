Курс рубля к евро и доллару сегодня незначительно падает

К вечеру понедельника российский рубль торгуется с незначительными изменениями. Пара USD/RUB к 17:08 мск торговалась на отметке 57,021 (+0,12%), тогда как в паре с евро рубль упал сильнее — EUR/RUB отметилась на уровне 61,922 (+0,42%). Невнятная динамика цен на нефть не дает четких сигналов для динамики курса рубля.

Однако, рубль поддерживает приближающийся срок налоговых выплат - обычно в этот период растет спрос на рубли. Сейчас поводов для сильного движения курсов нет, отмечают аналитики. Курс пары USD/RUB продолжит консолидироваться в диапазоне 56,3-57,6, считает Иван Копейкин из "БКС Экспресс". "Пробой любого из данных уровней может привести к сильному движению, но поводов для этого сейчас практически нет", — считает эксперт.

"Сейчас нет спекулятивных интересов, "тухлый" рынок, нефть относительно стабильна. Идея об ослаблении рубля присутствует на рынке, но также присутствуют и экспортеры, пока умеренно, но дальше они могут продавить курс к отметке 56 рублей за доллар, если только "черный лебедь" с геополитического фронта не приплывет", - уверен дилер крупного российского банка.