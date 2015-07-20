Brent стабилизируется вокруг $57,13

В понедельник нефть стабилизировалась и завершила резкое снижение прошлой недели. Статистические данные показали, что экспорт из Саудовской Аравии снизился до самого низкого уровня за последние пять месяцев, несмотря на рекордную добычу. Ренессанс буровых установок на американских сланцах, который рынки наблюдали ранее в этом месяце, кажется, тоже выдохся. За прошлую неделю рост количества буровых вновь закончился: в стране работают на 7 вышек меньше, чем в прошлый понедельник.

К 11.26 мск Brent с поставкой в сентябре стоит 57,16 долларов за баррель, WTI подорожала до $51,34.

Обе эталонных марки показывали снижение на протяжении трех последних недель подряд. Рынки ждали взрывного роста экспорта из Ирана на фоне достижения договоренностей Тегерана с шестью мировыми державами.

Brent в течение последнего месяца потеряла более 10% стоимости, WTI подешевела за июль более чем на 14%.

Аналитики Goldman Sachs ждут, что WTI, возможно, вернется к уровню прошлого месяца (60 долларов за баррель).