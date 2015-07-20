В Греции открылись банки — спустя три недели перерыва

В понедельник в Греции наконец-то начнут работать банки — их деятельность была парализована три недели по решению правительства, которое боялось резкого оттока капитала со счетов граждан. Однако, радоваться пока рано — ограничения на снятие денег остаются, греки могут получить максимум 420 евро в неделю (те же самые 60 евро в сутки, которые можно было снимать в банкоматах). Хорошей новостью станет то, что жители смогут также расплачиваться картами во время зарубежных поездок.

Напомним, что на прошлой неделе греческий парламент принял условия кредиторов, необходимые для начала переговоров по третьему проекту финпомощи стране. ЕЦБ уже увеличил объемы экстренного кредитования греческих банков, а страны ЕС выдали бридж-кредит, чтобы погасить самые срочные долги. Сами переговоры начнутся уже на этой неделе.

Все эти мероприятия должны снизить напряженность в банковской сфере Греции, хотя банки уже вряд ли полностью восстановят нормальную работу, пока не будут рекапитализированы.

В политической жизни страны в пятницу произошли большие перемены - Алексис Ципрас провел перестановки в кабинете министров, выведя из него тех, кто выступил против нового соглашения с кредиторами. Всего должности потеряли девять человек — несколько министров и их замы. В субботу они уже приняли присягу и начинают свою работу.

Сегодня Греция должна погасить долг в 3,5 млрд евро перед ЕЦБ и совершить просроченный платеж перед МВФ.