ОПЕК и Россия проведут переговоры по нефтяному рынку

30 июля в Москве пройдут переговоры между Россией и ОПЕК. Министр энергетики России, Александр Новак, заявил о том, что в Москве ждут генсека ОПЕК, Абдаллу аль-Бадри, чтобы обсудить нефтяные рынки и ситуацию с Ираном. На фоне всеобщего скольжения цен на нефть актуальность такой беседы не вызывает сомнений. Сегодня к 11.52 мск сентябрьский фьючерс на Brent стоит $57,10; на WTI - $50,94.

Перспектива притока иранской нефти уже повлияла на рынок, который и без того испытывает слабость вот уже в течение целого года. «Мы обсудим ситуацию на рынке нефти и газа, принимая во внимание отмену санкций в отношении Ирана», — заявил сегодня Новак журналистам. — «Однако я не ожидаю, что дополнительные объемы поставок сильно повлияют на глобальные мировые цены. Стоимость будет определяться издержками производства сланцевой нефти».

Иран и шесть мировых держав во вторник достигли договоренности по ядерной программе Ирана. Это расчистило дорогу для смягчения международных санкций в отношении Тегерана. Правда, пока непонятно, когда Иран сможет нарастить поставки. Национальная нефтяная корпорация планирует уже в этом году увеличить производство на своих основных месторождениях и может достичь выходных мощностей досанкционного уровня (4 млн баррелей в день) — но при наличии достаточного спроса.

Россия, один из крупнейших мировых производителей нефти, и ОПЕК проводят регулярные встречи, но между ними нет договоренностей о координации действий по поддержанию цен.

В минувшем месяце Новак встречался с министром нефти Саудовской Аравии, Али аль-Наими. На встрече было решено, что нет необходимости в сокращении производства, потому что рынок будет регулировать цены самостоятельно. ОПЕК стремится выдавить с рынка конкурентов — таких, как сланцевые нефтяные компании США.