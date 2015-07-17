Греческие банки не откроются до понедельника

Как объявило недавно министерство финансов Греции, банки в стране будут закрыты до 19 июля включительно. Работа финансовых институтов возобновится в понедельник, 20 июля, но пока греки по-прежнему смогут снять со счета максимум 60 евро в сутки, сказал замминистра финансов Греции Димитрис Мардас в эфире ERT.

Греческие банки закрыли 28 июня, в разгар долгового кризиса, чтобы не допустить массового оттока наличных со счетов. Банкоматы деньги выдавали, но с ограничением на максимальную сумму снятия в сутки (не больше 60 евро в сутки), туристов ограничения не коснулись.

Лидеры стран еврозоны на экстренном саммите в воскресенье достигли нового соглашения о финансовой помощи Греции. Вчера это соглашение утвердили парламенты Греции и других стран еврозоны. В четверг также министры финансов региона решили выделить стране бридж-кредит на 7 млрд евро, чтобы Греции погасила долг в 3,5 млрд евро перед Европейским центральным банком.