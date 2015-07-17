Индексы Европы падают в пятницу

Основные фондовые индикаторы Старого Света в пятницу открылись снижением. Сползание происходит даже несмотря на то, что ЕЦБ вновь открывает линию чрезвычайного финансирования греческих банков после утверждения программы реформ в парламенте Греции. Вчера на своей пресс-конференции президент европейского регулятора Марио Драги подтвердил, что увеличит финансирование для греческих банков на 90 млн евро на ближайшую неделю.

Руководитель британского регулятора, Марк Карни, вчера заявил, что к концу года будет рассмотрена перспектива роста ставок Банка Англии. Это увеличило котировки фунта к большинству основных валют, но не уберегло от снижения главный фондовый индекс UK.

К 11.16 мск DAX снизился на 0,17%; FTSE 100 — на 0,33%; CAC 40 – на 0,13%.