Важное на сегодня, 17.07.2015

Сегодня азиатские рынки закрылись в плюсе, отреагировав на ночной рост американских индексов. Только корейский Kospi негативно отреагировал на внутренние корпоративные новости. Интересная статистика в регионе сегодня не выходит, в том числе и потому что во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона выходной день в честь местных праздников.

В России опубликуют важные цифры по уровню безработицы. Прогнозы говорят о том, что в июне количество безработных выросло на 5,7%.

В Европе сегодня не выходят статистические данные: рынки «пережевывают» вчерашнюю пресс-конференцию Марио Драги и выступление Джанет Йеллен перед Конгрессом. Сегодня станет понятен результат голосования в немецком парламенте: Ангела Меркель убеждает своих коллег в целесообразности нового раунда оказания финансовой помощи Греции.

А вот в США сегодня выходит довольно большой блок статистики. В частности, инвесторы ждут числа выданных разрешений на строительство, базового индекса потребительских цен за июнь, объема строительства новых домов. С речью перед общественностью выступит член FOMC, Фишер. Индексы потребительских ожиданий и настроения от Мичиганского университета покажут, насколько уверены граждане США в восстановлении экономики.

В Канаде тоже выпустят индекс потребительских цен за июнь в месячном и годовом выражении.