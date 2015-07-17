Азиатские индексы выросли, кроме Kospi

вырос на 0,25%. Японский индекс закончил в плюсе уже пятую подряд сессию, а за неделю окреп на 4,40%. Иена колеблется вокруг самого слабого уровня против доллара за три последние недели. Однако рост японского индекса ограничивается сегодня в преддверии долгих выходных: в понедельник в Японии отмечается День Моря, и фондовые биржи будут закрыты.