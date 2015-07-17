Азиатские индексы выросли, кроме Kospi

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Азиатские фондовые рынки, кроме южнокорейского, в пятницу выросли. Рынки Индонезии, Малайзии, Сингапура и Филиппин закрыты по случаю праздника.
- Shanghai Composite вырос на 3,47%. Начали сказываться меры, предпринятые правительством Китая. Хорошие результаты показали брокерские компании: Haitong Securities прибавил 4,4%; CITIC Securities — на 4,6%. Волатильность шанхайского индекса в последнюю неделю была очень высока. Неделю он закончил все-таки в плюсе на 1,99%.
- Hang Seng прибавил 1,38%, ответив на рост своего шанхайского коллеги. По итогам недели гонконгский индикатор прибавил 2,29%.
- Nikkei вырос на 0,25%. Японский индекс закончил в плюсе уже пятую подряд сессию, а за неделю окреп на 4,40%. Иена колеблется вокруг самого слабого уровня против доллара за три последние недели. Однако рост японского индекса ограничивается сегодня в преддверии долгих выходных: в понедельник в Японии отмечается День Моря, и фондовые биржи будут закрыты.
- S&P/ASX чисто символически прибавил 0,1%. Восходящий импульс предыдущего дня потерян, австралийский индекс еле-еле сохранился в позитивном ключе после трехдневного уверенного ралли. По итогам недели ASX вырос на 3,24%. Fortescue Metals отступила на 2%. Нефтяная компания Santos отступила почти на 1% после сообщения о том, что выручка компании за второй квартал упала на 19% ввиду падения цен на энергоносители.
- Kospi потерял 0,5%. Корейский индекс отступил от двухнедельного максимума. Серьезные потери понесли «голубые фишки» индекса. Сталепроизводитель Posco подешевел на 3% на новостях об отмене планов нового проекта в Индии. Hyundai Motor и KB Financial Group снизились на 2,8% и 2% соответственно.