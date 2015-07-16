ЕЦБ оставил ставки без изменений, Драги готовится к вопросам по Греции

Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений на рекордно низких отметках — 0,05%. Ставка по депозитам и предельная ставка кредитования остались на уровне -0,2% и 0,3% соответственно. Но об этом вряд ли будут спрашивать на пресс-конференции после заседания, потому что рынки больше интересует то, как банк относится к банковскому кризису в Греции.

Все внимание теперь обращено к тому, какая реакция будет у ЕЦБ на план спасения Греции. "Разговоры о Grexit нарушили табу и никакие волшебные слова уже не заставят джинна вернуться обратно в бутылку", - говорит Александр Привитера, директор Американского института современных немецких исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне. Драги выступит перед журналистами в 15:30 мск.

Министры финансов еврозоны сегодня согласились на промежуточный кредит в 7 млрд евро для Греции, эти средства могут помочь стране выполнить свои краткосрочные долговые обязательства.