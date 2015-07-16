Нефтяные котировки растут в четверг после отчетов по запасам сырья в США

К 13:45 мск сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,80% - до отметки $57,58 за баррель, а августовские фьючерсы на WTI – до отметки $51,78 (+0,72%). Нефть растет на данных о сокращении запасов в США, которое превысило ожидания рынка.

Мировые цены на нефть продолжают показывать положительную динамику в четверг днем на фоне сокращения запасов нефти в США. Управление энергетической информации минэнерго США вчера сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 4,3 млн баррелей. Аналитики агентства Reuters ожидали сокращения запасов только на 1,16 млн баррелей.

Несмотря на то, что запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге растут третью неделю подряд, общий объем запасов сильно упал, потому что мощности нефтепереработки достигли пика с 1989 года. Американские НПЗ за прошлую неделю переработали 16,8 млн баррелей.

"Динамика запасов была позитивной для роста цен, хотя мы и увидели небольшое увеличение на терминале в Кушинге. Настроения по-прежнему довольно неустойчивы, поскольку рост предложения продолжается высокими темпами. На рынке - осторожный оптимизм", — говорит аналитик из банка Australia & New Zealand Banking Group Дэниэла Хайнс.