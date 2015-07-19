Почему нельзя верить китайским экономическим отчетам?

Есть такое мнение, что Китай намеренно публикует фальшивые отчеты, чтобы поддерживать рынок и не упасть в грязь лицом перед другими странами. Поэтому многие аналитики сомневаются в достоверности тех данных, которые публикует правительство, причем разговоры об этом идут уже очень давно. В 2007 году, например, провинциальный китайский чиновник Ли Кэцян рассказал американскому послу маленький секрет: данные по ВВП Китая «делаются человеком» и, следовательно, они "ненадежные". Он сказал послу, что большинство экономических данных страны, и в особенности — отчет по ВВП, нужно использовать "только для справки", согласно дипломатической телеграмме, опубликованной на Wikileaks.

Ли, экономист по образованию, в настоящее время - премьер-министр Китая. Но еще в 2007 году, когда он был еще простым партийным работником, он описал альтернативный метод для измерения экономического роста: нужно смотреть на потребление электроэнергии, объем железнодорожных грузов и банковские кредиты.

В эту среду дебаты по точности данных по ВВП Китая разгорелись вновь, когда чиновники объявили, что экономика во втором квартале выросла на 7%. Такого роста не ожидал ни один экономист. К тому же, эта цифра повторяет рост ВВП в первом квартале — тогда тоже называли цифру 7%. И, догадайтесь, какую официальную цель роста поставил Пекин в 2015 году? Конечно, вы угадали — это те самые 7%.

"Сильнее, чем ожидалось, вырос ВВП, что неизбежно вызывает вопросы о достоверности официальных данных, - говорит Джулиан Эванс-Притчард из Capital Economics. - Мы считаем, что фактический рост почти наверняка был на один или два процентных пункта ниже".

Дебаты о правдивости отчетов о ВВП - любимая тема для наблюдателей за Китаем. Некоторые убеждены, что Китай намеренно создает неправильные отчеты. Другие считают, что государственная статистика в значительной степени надежна и полезна. Третьи верят в точность некоторых данных, но указывают также на более значимые альтернативные источники.

Большая часть текущей полемики идет о «дефляторе ВВП» - статистическом инструменте, который используется для расчета ВВП. Никто не обвинил Китай в манипулировании критериями, но некоторые экономисты считают, что их способ расчетов слишком переоценивает реальную ситуацию. Китайские официальные лица отрицают это: "Китай не недооценивает свой дефлятор ВВП, и мы не переоцениваем наш ВВП", - сказал представитель Национального бюро статистики Шэнг Лаиюн.

В прошлом критика расчетов ВВП была в основном связана с "культом ВВП". Лучшим способом для чиновников, чтобы получить продвижение по службе - будь то в деревне или на провинциальном уровне, было достичь или превысить цели, а затем отправить эти хорошие новости в Пекин. Это породило все виды забавного бизнеса.

"Китай не имеет независимого бюро статистики, - говорит Энди Се, независимый экономист. - Их бюро зависит от местных органов власти, которые имеют стимул к искажению данных". Се, бывший главный экономист в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Morgan Stanley, отметил, что рост ВВП страны, вероятно, был примерно 4-5%. Он рекомендовал смотреть на рост заработной платы, экспорта, производства автомобилей и потребления электроэнергии, а не на ВВП. Но даже те данные оставляют желать лучшего.

"В последнее время даже мы заметили, что местные органы власти жульничают с показателями электроэнергии, потому что они знают, какие показатели ожидают увидеть их руководители", - сказал он.