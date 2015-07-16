Парламент Греции одобрил план новых реформ

В среду греческий парламент проголосовал «за» реформы, которые требуют провести кредиторы. Утверждение и проведение этих реформ стало одним из условий еврокредиторов, чтобы начать переговоры о третьей программе финансовой помощи объемом примерно в 80-90 млрд евро.

Несмотря на беспорядки в Афинах, парламент Греции поддержал законопроект. По мнению бывшего министра финансов Греции Яниса Варуфакиса, это соглашение - "проявление политики унижения" и попытка превратить Грецию в "вассала" ЕС.

"Недавняя встреча ЕС на высшем уровне в действительности ничто иное, как кульминация переворота. В 1967 году были танки и иностранные державы, которые убили греческую демократию. В 2015 году в перевороте используются уже не танки, а банки. При этом главной экономической разницей этих двух переворотов стало то, что в 1967 году была цель сменить власть, а в 2015 году иностранные державы скорее нацелены на захват государственной собственности Греции, которая будет передана на обслуживание нашего долга", - написал Варуфакис в своем блоге.

Как сообщает агентство Bloomberg, ЕЦБ теперь готов пересмотреть лимиты экстренного финансирования греческих банков, когда правительство утвердило новые реформы. Спустя более чем четыре часа дебатов 229 членов парламента из 300 в Афинах одобрили новые меры жесткой экономии, которые дадут возможность получить новую помощь в 86 млрд евро. Среди тех, кто выступал против законопроекта, было 32 члена коалиции премьер-министра Алексиса Ципраса из радикальных левых (Syriza), а это значит, что премьер, возможно, потерял большинство в парламенте.

Евро упал на 0,31% в паре с долларом к 8:35 мск — до отметки 1,0917.