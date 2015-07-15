Выступление Джанет Йеллен перед Конгрессом: 3 фокусных точки

Джанет Йеллен сегодня выступает перед Комитетом по финансовым услугам в американском Конгрессе, а в четверг — перед сенатским банковским комитетом. Глава ФРС представит полугодовой отчет регулятора по денежно-кредитной политике и ответит на вопросы законодателей. Вот три главные темы, которые, скорее всего, «всплывут» во время этих важнейших встреч.

Ожидание роста ставки

Когда дело дойдет до перспектив денежно-кредитной политики и состояния экономики, госпожа Йеллен, скорее всего, будет повторять вариации своей недавней речи в Кливленде. В ней она вновь подтвердила, что ФРС находится на пути к повышению краткосрочных процентных ставок уже в этом году, но старательно избегала подробностей о сроках этого повышения. Глава ФРС предсказала умеренный рост экономики в течение 2015 года. Отдельно она отметила хорошую динамику заработной платы, но обратила внимание на по-прежнему слабый рынок труда. Инфляция остается низкой, но глава регулятора предположила, что скоро окончится понижательное давление от дешевой нефти и сильного доллара.

Влияние глобальной турбулентности

Суматоха на китайском фондовом рынке, опасность выхода Греции из еврозоны и угроза дефолта в Пуэрто-Рико — мировые рынки сейчас испытывают серьезные потрясения. Хотя ни одна из этих горячих точек не вызвала глобальной финансовой паники, Джанет Йеллен может столкнуться с вопросом о том, сможет ли восстановление США столкнуться с посторонними рисками.

Нестабильность оснований для роста

Новый отчет о денежно-кредитной политике может дать представление о проблемах финансовой устойчивости, которые видны на радарах ФРС. Год назад аналогичный доклад послужил своеобразной «тревожной кнопкой»: предупреждением о том, что акции социальных медиа и биотехнологических компаний сильно переоценены.