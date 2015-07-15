Рынки США вчера закрылись в плюсе, акции Twitter подорожали на обмане Bloomberg

Вторник фондовая Америка завершила на подъеме. Индексы пошли вверх вслед за котировками акций чипмейкеров и биотехнологических компаний, даже несмотря на слабые отчеты о розничных продажах в США. Сегодня рынок ждет выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Палате представителей Конгресса США, завтра она выступит уже в Сенате.

"Я слегка разочарован данными о розничных продажах, поэтому ралли на рынке меня удивило, - признается трейдер Themis Trading LLC Марк Кепнер. - Возможно, подъем базовой процентной ставки Федрезервом, которого многие ожидают в сентябре, будет отложен на более позднее время. Поддержку рынку, вероятно, будут оказывать корпоративные отчеты. Так, неделя началась хорошо благодаря достаточно сильной отчетности JPMorgan".

По итогам торгов вчера индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,42%, Standard & Poor's 500 — на 0,45%, а Nasdaq Composite поднялся на 0,66%.

Акции JPMorgan Chase поднялись на 1,4%, когда выяснилось, что чистая прибыль банка выросла во втором квартале. Акции Wells Fargo выросли на 0,9% тоже на отчетах за прошлый квартал. Стоимость акций Micron Technology Inc. подскочила на 11%, когда прошел слух о том, что китайская госкомпания Tsinghua Unigroup Ltd. хочет купить американского производителя чипов памяти за $23 млрд. Котировки акций других чип-мейкеров также поднялись вчера: SanDisk подорожал на 3,4%, Avago Technologies - на 1,7%.

Акции Johnson & Johnson упали на 0,5%, потому что выручка компании снизилась на 8,8% во втором квартале. Акции Coca-Cola Co. в то же время подорожали на 1,3%, когда аналитики UBS улучшили по ним рекомендации.

Бумаги нефтяных компаний росли во вторник вслед за нефтью WTI. Акции Southwestern Energy и Halliburton подорожали более чем на 1,6%, Chevron - на 1%.

Интересная история произошла вчера с акциями Twitter Inc., который к закрытию показали рост на 2,6%. Во время торгов ценные бумаги компании моментально поднялись на 8%, когда в сети прошла информация о том, что ее хотят купить за $31 млрд. Но позже акции снизились, когда выяснилось, что новость о предложении была обманом. Самое интересное, что рынок и правда поверил, что источник новости - Bloomberg News, потому что она была размещена на сайте, внешне похожем на сайт агентства Bloomberg. Причем, кроме ужасной внешней схожести с сайтом Bloomberg, статья даже имела имя реального автора Bloomberg. При внимательном изучении легко выяснился обман: адрес сайта начинался с Bloomberg.market вместо Bloomberg.com. Также в статье было указано неправильно имя Дика Костоло, бывшего гендиректора Twitter, который недавно ушел в отставку. Пресс-секретарь Bloomberg подтвердил изданию CNNMoney, что эта история - «фальшивка» и она появилась на фальшивом сайте, не связанным с пресс-службой.