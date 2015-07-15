Важное на сегодня, 15.07.2015

Во время азиатской сессии вышли важные данные в Китае. Здесь вышла статистика по инвестициям в основной капитал за июнь, которая оказалась выше прогнозных значений. ВВП за II квартал в Поднебесной тоже оказался лучше ожидаемого: экономика выросла на 7% в годовом выражении, аналитики предсказывали рост на 6,9%. Одна из самых важных цифр — объем промышленного производства — оказалась на уровне 6,8%, хотя прогнозировались всего 6%. Всё это немного облегчает опасения инвесторов о критическом состоянии китайской экономики. Несмотря на это, Shanghai Composite продолжает снижаться, и эта противоречивость заставляет некоторых аналитиков задуматься о достоверности статистики, представленной китайскими ведомствами.
Банк Японии огласил решение по монетарной политике на ближайший месяц. Она, как и ждали рынки, осталась неизменной. Основной индекс японской фондовой биржи прибавил 0,38%.
В Европе сегодня вышел индекс потребительских цен Франции за июнь в месячном и годовом выражении. Аналитики ожидали роста на 0,1%, однако статистика показала, что ИПЦ снизился на 0,1%.
Важные цифры сегодня выходят в Великобритании: здесь опубликуют статистику по рынку труда — средний уровень заработной платы за май, изменение числа заявок на пособие по безработице за июнь. Эти данные интересны инвесторам с точки зрения перспективы повышения процентной ставки Банка Англии: если рынок труда будет слабым, то ужесточения монетарной политики ожидать не приходится.
Также сегодня ожидается голосование в греческом парламенте: политики определятся, примет ли Греция условия, предложенные международными кредиторами. Это ожидание вносит неопределенность в настроения рынков. Также продолжаются заседания Еврогруппы.
В США сегодня начинается долгожданная двухдневная встреча Джанет Йеллен с Конгрессом. Глава ФРС отчитается за последние полгода, и инвесторы по всему миру с нетерпением ждут намеков на то, когда же американский регулятор поднимет ставку. Помимо этого, сегодня выходит блок статистики по ипотеке, данные по базовому индексу цен производителей за июнь. Как обычно, в среду публикуют официальные данные по недельным запасам сырой нефти, бензина и дистиллятов, которые (особенно в свете надвигающейся сделки по Ирану) могут повлиять на мировой энергетический рынок.
Помимо Йеллен, перед общественностью выступят с речью еще два члена FOMC: Местер и Уильямс.
В Канаде ждут выступления главы регулятора, Стивена Полоза.