Важное на сегодня, 15.07.2015

Во время азиатской сессии вышли важные данные в Китае . Здесь вышла статистика по инвестициям в основной капитал за июнь, которая оказалась выше прогнозных значений. ВВП за II квартал в Поднебесной тоже оказался лучше ожидаемого: экономика выросла на 7% в годовом выражении, аналитики предсказывали рост на 6,9%. Одна из самых важных цифр — объем промышленного производства — оказалась на уровне 6,8%, хотя прогнозировались всего 6%. Всё это немного облегчает опасения инвесторов о критическом состоянии китайской экономики. Несмотря на это, Shanghai Composite продолжает снижаться, и эта противоречивость заставляет некоторых аналитиков задуматься о достоверности статистики, представленной китайскими ведомствами.

Банк Японии огласил решение по монетарной политике на ближайший месяц. Она, как и ждали рынки, осталась неизменной. Основной индекс японской фондовой биржи прибавил 0,38%.

В Европе сегодня вышел индекс потребительских цен Франции за июнь в месячном и годовом выражении. Аналитики ожидали роста на 0,1%, однако статистика показала, что ИПЦ снизился на 0,1%.

Важные цифры сегодня выходят в Великобритании: здесь опубликуют статистику по рынку труда — средний уровень заработной платы за май, изменение числа заявок на пособие по безработице за июнь. Эти данные интересны инвесторам с точки зрения перспективы повышения процентной ставки Банка Англии: если рынок труда будет слабым, то ужесточения монетарной политики ожидать не приходится.

Также сегодня ожидается голосование в греческом парламенте: политики определятся, примет ли Греция условия, предложенные международными кредиторами. Это ожидание вносит неопределенность в настроения рынков. Также продолжаются заседания Еврогруппы.