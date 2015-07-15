Японский центробанк решил не менять характер монетарной политики

Сегодня Банк Японии решил сохранить программу стимулирования экономики без каких-либо изменений. Центробанк по итогам заседания хочет сохранить цель на увеличение денежной базы со «скоростью» 80 трлн иен в год.



Кроме того, регулятор снизил прогноз по инфляции. В этом финансовом году (длится с марта 2015 до марта 2016 года) банк ожидает инфляцию в размере 0,7%, хотя прежде прогнозировался рост на 0,8%. Прогноз на следующий фингод — 1,9%.

Цель банка остается прежней: добиться инфляции на уровне 2% в год, но нынешняя ситуация в экономике пока сильно усложняет достижение этой цели.

