Японский центробанк решил не менять характер монетарной политики

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Сегодня Банк Японии
решил сохранить программу стимулирования
экономики без каких-либо изменений.
Центробанк по итогам заседания хочет сохранить цель на увеличение
денежной базы со «скоростью» 80 трлн иен
в год.
Кроме того, регулятор снизил прогноз по инфляции. В этом финансовом году (длится с марта 2015 до марта 2016 года) банк ожидает инфляцию в размере 0,7%, хотя прежде прогнозировался рост на 0,8%. Прогноз на следующий фингод — 1,9%.
Цель банка остается
прежней: добиться инфляции на уровне
2% в год, но нынешняя ситуация в экономике
пока сильно усложняет достижение этой
цели.