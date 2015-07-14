Важное на сегодня, 14.07.2015

Сегодняшний день на азиатском и европейском фондовом рынке отыгрывает события в Греции, а Уолл-стрит находится в ожидании полугодового отчета Джанет Йеллен перед Конгрессом. Словом, основное занятие рынков сегодня — отзеркаливание прошедших событий и нетерпение по поводу роста ставки ФРС.

На рынке нефти сегодня царит депрессия: «шестерка» договорилась с Тегераном о приостановлении ядерной программы. Результат — падение нефтяных котировок на ожиданиях снятия санкций с Тегерана и волны иранской нефти, которая предположительно хлынет после этого на глобальные рынки.

Впрочем, статистические данные сегодня выходили и продолжают выходить, хоть и не дают особого влияния на поведение рынков. Так, в Китае вышла статистика по объему выданных займов, которая оказалась лучше, чем ожидалось. В Испании и индекс потребительских цен за июнь оказался таким же, как прогнозировалось. В Италии ИПЦ чуть выше прогнозов аналитиков.

Индекс потребительских цен в Великобритании оказался ниже, чем ожидалось. Сильнее, чем прогнозировали, снизился индекс закупочных цен производителей и индекс цен на жилье. Всё это заставляет усомниться в том, что Банк Англии действительно решится поднять процентную ставку раньше, чем это сделает ФРС.

Индекс экономических настроений ZEW в Германии за июль оказался выше прогнозов аналитиков. Это говорит о том, что инвесторы всё-таки испытывают некоторый оптимизм относительно европейской экономики.

Сегодня пройдет очередная встреча министров финансов еврозоны, на которой обсудят греческий прогресс.

В США через час выйдет в свет цифра по объему товарно-материальных запасов. Ожидается, что он вырос на 0,3%.