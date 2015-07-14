Европейские фондовые индексы снижаются во вторник

Четырехдневное ралли индексов Старого Света во вторник остановилось. Слабеющая на глазах нефть давит на акции энергетических компаний. Stoxx Europe 600 потерял к середине торгового дня уже 0,3%. К 14.32 мск DAX снизился на 0,32%; FTSE 100 потерял 0,19%; CAC 40 упал на 0,08%. Периферические индексы тоже снижаются — испанский IBEX 35 стал дешевле 0,31%; итальянский FTSE MIB снизился на 0,78%.

На прошлой неделе европейские индексы росли в надежде на достижение договоренности по Греции. Сделка, казалось бы, вчера была достигнута. Но уже через несколько часов после этого возник большой вопрос о том, сможет ли премьер-министр Греции Алексис Ципрас удержать в узде свое правительство. Напомним, в январе левая партия Syriza во главе с Ципрасом пришла к власти в стране — и главным предвыборным обещанием было отказаться от навязываемого кредиторами режима жесткой экономии. По факту, сегодня Ципрас полностью отказался от этой цели, и его коллеги по партии высказываются по этому поводу очень жестко.

На этих страхах европейские индексы слабеют — неопределенность по-прежнему правит бал в Старом Свете.