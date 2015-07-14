Цена на нефть продолжает падать из-за Ирана

Новости о ядерной сделке между шестью мировыми державами и Тегераном сильно надавили на нефтяные цены. К 14.27 Brent потеряла уже 1,26% до 57,40 долларов за баррель; WTI — 1,62% до $51,34.

Достижение договоренностей о заморозке ядерной программы Ирана потенциально ведет к снятию санкций с Тегерана, и как следствие — к постепенному росту экспорта нефти из этой ближневосточной страны. Санкции подорвали добычу нефти в Иране (за счет снижения инвестиций), вдвое снизили экспорт нефти и серьезно ограничили развитие новых нефтяных проектов. Аналитики говорят, что пройдет еще много месяцев, пока страна полностью нарастит прежние объемы экспорта, но даже скромного первоначального роста будет достаточно, чтобы сильно надавить на мировые нефтяные цены. Сейчас рынок производит уже порядка 2,5 млн баррелей «лишней» нефти в сутки.

Азиатские экономики продолжают демонстрировать слабость, на фоне чего возникают большие вопросы к тому, смогут ли они наращивать спрос в ближайшем будущем.