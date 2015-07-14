Иран достиг соглашения по ядерной программе, нефть моментально обвалилась

Иран и представители мировых держав достигли соглашения - страна будет сдерживать свою ядерную программу в обмен на смягчение санкций, сообщил чиновник, участвующий в переговорах в Вене. Соглашение обещает прекратить 12-летнее противостояние по ядерной деятельности Ирана, которое порой превращалось в угрозы военных действий со стороны США, а также от Израиля, который, кстати, настаивает на том, чтобы американцы отказались от сделки.

Еще вчера глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи сказал, что стороны почти согласовали все технические детали будущего соглашения. Базой для этих переговоров были договоренности, достигнутые ранее в Лозанне. Однако, иранские эксперты согласились на введение ряда ограничений на свою деятельность в атомной сфере, но также смогли добиться того, чтобы эти ограничения не тормозили работу в сфере мирного атома. Салехи отметил, что несогласованных технических вопросов не остается, и добавил, что сторонам предстоит еще изучить текст составленного документа, чтобы детально проработать формулировки.

Нефть марки Brent упала до отметки $56,98 за баррель в 9:34 мск после выхода новостей о соглашении. К 10:00 мск Brent торговалась уже на уровне $56,98 за баррель.

Полная реализация соглашения займет несколько месяцев и зависит от скорости, с которой Иран будет выполнять свои обязательства. Со временем отмена санкций позволит богатой нефтью стране нарастить свой экспорт, получить доступ к международным финансам и открыть двери для мировых инвесторов.